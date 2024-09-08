Александр Камышин стал советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам

Указ о назначении Камышина советником вне штата Президент подписал 8 сентября.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим советником по стратегическим вопросам.

Соответствующий указ №623/2024 по назначению Камышина советником Президента по стратегическим вопросам (вне штата) Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 8 сентября.

Напомним, Верховная Рада 4 сентября уволила с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. За – 243. Ранее он заявил, что будет работать на другой должности, связанной с обороной.

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