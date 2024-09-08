Военнообязанные, ненадлежаще оформившие отсрочку, подлежат мобилизации на общих основаниях, — Тернопольский ОТЦК

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, говорят в Тернопольском ОТЦК и СП.

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, однако ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях. Об этом на брифинге сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе — начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

«Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена», — отметил он.

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи. Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

С полным перечнем документов, которые нужно подать для отсрочки, можно ознакомиться в материале.

Добавим, для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК.

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