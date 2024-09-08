В Киеве на предприятии произошел взрыв, под завалами могут быть люди

В ГСЧС показали последствия взрыва в столице, на месте работают спасатели.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Голосеевском районе столицы, на территории АТП (автотранспортное предприятие) произошел взрыв неизвестного происхождения.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что взрыв произошел на улице Васильковской. Под завалами могут находиться люди.

«На территории автотранспортного предприятия произошло частичное разрушение в двухэтажном здании без возгорания. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информация уточняется», - сообщили в ГСЧС.

На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники.

В КГВА сообщили, что предварительно спасатели обнаружили двух погибших.

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