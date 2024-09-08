У Києві на підприємстві стався вибух, під завалами можуть бути люди

У ДСНС показали наслідки вибуху в столиці, на місці працюють рятувальники.

Як писала «Судово-юридична газета», у Голосіївському районі столиці, на території АТП (автотранспортне підприємство) стався вибух наразі невідомого походження.

У Головному управлінні ДСНС у м. Києві повідомили, що вибух стався на вулиці Васильківській. Під завалами можуть бути люди.

«На території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання. Ймовірно під завалами можуть бути люди. Інформація уточнюється», - повідомили у ДСНС.

На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

У КМВА повідомили, що попередньо, рятувальники виявили двох загиблих.

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