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Військовозобовʼязані, які неналежно оформили відстрочку, підлягають мобілізації на загальних підставах, — Тернопільський ОТЦК

11:16, 8 вересня 2024
Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, кажуть у Тернопільському ОТЦК та СП.
Військовозобовʼязані, які неналежно оформили відстрочку, підлягають мобілізації на загальних підставах, — Тернопільський ОТЦК
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Військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Про це під час брифінгу повідомив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи — начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

«Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана», — зазначив він.

Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

  • зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації»;
  • особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;
  • подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;
  • отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Таку інформацію зазаначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

З повним переліком документів, які потрібно подати для відстрочки, можна ознайомитись у матеріалі.

Додамо, для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК.

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