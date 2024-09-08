Владимир Зеленский назначил Дмитрия Литвина своим советником по вопросам коммуникаций

Президент подписал указ о назначении Литвина советником.

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Литвина своим советником по коммуникациям.

Соответствующий указ №622/2024 по назначению Литвина советником Президента по вопросам коммуникаций Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 8 сентября.

Напомним, также Президент назначил Александра Камышина своим советником по стратегическим вопросам.

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