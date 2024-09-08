Экс-глава Закарпатской ОГА Виктор Микита стал заместителем Андрея Ермака

Виктора Микиту назначили заместителем руководителя ОПУ.

В воскресенье, 8 сентября, Президент Владимир Зеленский уволил указом № 619/2024 Виктора Микиту с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Вместо этого он будет занимать должность заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. О назначении Виктора Микиты заместителем Андрея Ермака говорится в указе №620/2024, который подписал Президент.

Ранее увольнение Виктора Микиты согласовал Кабинет Министров.

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