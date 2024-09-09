Володимир Зеленський призначив тимчасового виконуючого обов’язків голови Закарпатської ОДА

Президент призначив Мирослава Білецького виконуючим обов’язків голови Закарпатської ОДА після звільнення Віктора Микити.

У понеділок, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконуючим обов’язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №625/2024 опубліковано на сайті Офісу Президента.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича», – сказано в указі.

До цього призначення Білецький з 2021 року обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. Він також є депутатом Закарпатської обласної ради VI, VII та VIII скликань і з 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії облради з питань бюджету.

Нагадаємо, 8 вересня президент Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської ОДА. В той же день Микита був призначений заступником очільника Офісу Президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.