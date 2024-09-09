Україна звернулась до Інтерполу щодо затримання та видачі нардепа-втікача

Офіс Генпрокурора України вимагає арешту та екстрадиції Артема Дмитрука.

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Офіс Генпрокурора України звернувся до міжнародних партнерів з запитом про затримання народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з даними ЗМІ, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.

Окрім цього, за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо нардепа.

Нагадаємо, радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що народного депутата Артема Дмитрука не змогли затримати до його втечі за кордон, оскільки не було законних підстав.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ЗМІ писали, що у Молдові помітили народного депутата Артема Дмитрука.

Суд заочно обрав запобіжний захід для Дмитрука.

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