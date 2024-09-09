Володимир Зеленський встановив чіткі терміни та вимоги щодо захисту енергетичної інфраструктури України

Президент закликав до швидкого виконання домовленостей з партнерами і посилення захисту енергетичних обʼєктів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про нові вимоги і терміни для захисту енергетичної інфраструктури України. Президент повідомив, що в понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися ключові питання, зокрема, захист енергетичних обʼєктів від російських ударів і забезпечення позицій Сил оборони України на фронті.

«Щодо енергетики: є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, по фізичному захисту й по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що влада активно працює над комплектацією бойових бригад та резервних підрозділів. Міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати 24-го «Рамштайну» і перемовини з партнерами.

«Усі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни», – наголосив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також представив детальну військову доповідь, зокрема про ситуацію на донецьких напрямках і оборону Харківщини. Зеленський висловив вдячність українським військовим за стійкість і успішне відбиття російських атак, а також за активні дії на території Росії, зокрема в Курській області.

«Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо Головком доповів щодо оборони на Харківщині. Та щодо наших активних дій на території росії – у Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів», – додав Президент України.

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