Apple готує нові AirPods з поліпшеним шумозаглушенням та штучним інтелектом

Ціни на нові AirPods стартуватимуть від 129 доларів.

Apple анонсувала нове покоління своїх бездротових навушників AirPods, які обіцяють значні поліпшення в якості звуку та шумоізоляції завдяки штучному інтелекту. Нові AirPods будуть представлені у двох версіях: стандартній і з активним шумозаглушенням. Про це повідомляє ITsider.

AirPods Pro 3 отримають вдосконалену функцію активного шумозаглушення (ANC), що обіцяє бути набагато ефективнішою порівняно з AirPods Pro 2. Хоча деталі щодо нової технології ще не розкриті, очікується, що вона забезпечить значні покращення у порівнянні з попередньою моделлю. Крім того, AirPods Pro 3 можуть отримати нові функції відстеження стану здоров'я.

AirPods 4 планується представити вже у вересні разом з лінійкою iPhone 16. Вони будуть доступні в двох версіях, обидві з яких матимуть оновлений дизайн для кращої посадки та якості звуку. Зарядний кейс також може бути оновлений і обладнаний портом Type-C, а одна з версій включатиме динамік для відстеження навушників за допомогою функції Find My.

Очікується, що AirPods 4 будуть оснащені чіпом H2, який забезпечить підвищену обчислювальну потужність, що вплине на якість звуку та можливість шумозаглушення.

Apple планує оновлення для AirPods Max, хоча значних змін в дизайні не очікується. Нові AirPods Max збережуть основний впізнаваний та мінімалістичний дизайн. Оновлення передбачає лише додавання кількох нових кольорів. Ціна на оновлені AirPods Max складе $549.

Ціни на нові моделі:

AirPods без активного шумозаглушення – 129 доларів

AirPods з активним шумозаглушенням – 179 доларів

AirPods Max – 549 доларів (доступні в кількох кольорах)

AirPods Pro 2 також отримають нові функції для здоров'я, включаючи режим посилення поганого слуху та можливість перевірки слуху за п’ять хвилин.

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