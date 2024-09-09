Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus – подробности о новинках

Apple представила iPhone 16 с новыми функциями видеосъемки и мощным чипом A18.

Apple представила новые модели iPhone 16 на осенней презентации, включая инновации в видеосъемке и усовершенствования в аппаратном обеспечении. Об этом сообщает New Voice.

iPhone 16 получил сенсорную кнопку-слайдер для управления режимами съемки и возможность ставить видео на паузу во время записи. Новый чип A18 обеспечивает на 40% большую скорость по сравнению с предыдущими моделями. Базовая версия iPhone 16 доступна в пяти цветах.

iPhone 16 Pro и Pro Max теперь доступны в новом цвете «desert titanium» с диагоналями экранов 6,3 и 6,9 дюймов соответственно.

Кроме новых iPhone, Apple анонсировала новые Apple Watch Series 10, наушники AirPods 4, а также обновленные AirPods Max и AirPods Pro второго поколения. Новинки включают систему облачного интеллекта Private Cloud Compute (PCC), которая позволяет искать видео и фото по описанию в облачном помощнике Siri, а также новую функцию Camera Control для получения информации о местах по фотографиям.

Основная и фронтальная камеры iPhone 16 сохранили разрешение 48 и 12 Мп соответственно. Производитель обещает улучшенный звук благодаря усовершенствованной программе машинного обучения, а чип A18 позволит запускать даже сложные игры, такие как Assassin's Creed.

Цены на новые iPhone начинаются с $799 для iPhone 16 и $899 для iPhone 16 Plus в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.