Армения начала переговоры с ЕС по либерализации визового режима

Премьер-министр Армении подтвердил переговоры с ЕС по упрощению визового режима и возможному вступлению.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил начало переговоров с Европейским Союзом по пересмотру визового режима. Это произошло 9 сентября во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, сообщает «Радио Свобода».

«Рад, что в наших отношениях есть ощутимые изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», - отметил Пашинян.

Пашинян также отметил, что в Армении продолжаются обсуждения возможного вступления страны в ЕС.

«Необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно. Здесь важно прислушиваться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС», - добавил он.

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