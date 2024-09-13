Союзники Камалы Гаррис размещают в ключевых штатах США рекламу с поддержкой Украины

Такая рекламная кампания направлена ​​на американцев, у которых есть корни из Восточной Европы.

В ключевых штатах США, обычно определяющих результат президентских выборов, разворачивается рекламная кампания, которая подчеркивает опыт вице-президента Камалы Харрис по делам Украины и осуждает подход бывшего президента Дональда Трампа к рф. Об этом сообщает Politico.

Рекламную кампанию запускает America's Future Majority Fund – организация, занимающаяся поддержкой кандидатов от Демпратии. Кампания ориентирована на американцев с восточноевропейским происхождением. Планируется, что она будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании, а также охватит два других ключевых штата – Мичиган и Висконсин.

На президентских дебатах Харрис обратилась непосредственно к "800 тысячам польских американцев, живущих в Пенсильвании", отметив, что Польша станет следующей целью россии после Украины.

В издании отмечают, что, похоже, демократы воплощают новый подход – привязать свою предвыборную кампанию в ключевых штатах к общинам, для которых война в Украине имеет больший личный резонанс. Они пытаются убедить их, что Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

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