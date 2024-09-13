Союзники Камали Гарріс розміщують у ключових штатах США рекламу з підтримкою України

Така рекламна кампанія спрямована на американців, які мають коріння зі Східної Європи.

У ключових штатах США, які зазвичай визначають результат президентських виборів, розгортається рекламна кампанія, яка підкреслює досвід віцепрезидентки Камали Гарріс у справах України та засуджує підхід колишнього президента Дональда Трампа до рф. Про це повідомляє Politico.

Рекламну кампанію запускає America's Future Majority Fund – організація, яка займається підтримкою кандидатів від Демпратії. Кампанія орієнтована на американців зі східноєвропейським походженням. Планується, що вона буде включати телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а також охопить два інші ключові штати — Мічиган та Вісконсин.

На президентських дебатах Гарріс звернулася безпосередньо до "800 тисяч польських американців, які живуть у Пенсильванії", зазначивши, що Польща стане наступною ціллю росії після України.

У виданні зазначають, що схоже, що демократи втілюють новий підхід – прив'язати свою передвиборчу кампанію у ключових штатах до громад, для яких війна в Україні має більший особистий резонанс. Вони намагаються переконати їх, що Трамп покине Україну і союзників на східному фланзі НАТО.

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