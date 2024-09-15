У Дональда Трампа заявили, что рядом с ним произошла стрельба

В штабе Дональда Трампа заявили, что политик находится в безопасности.

Фото: Getty Images

Во Флориде рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом произошла стрельба, пишет CNN.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что бывший президент находится в безопасности после того, как поблизости от него прозвучали выстрелы.

«Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», - заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Отмечается, что бывший президент играл в гольф в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Поле было немедленно закрыто, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

По данным источников New York Post, стреляли двое и они целились друг в друга, а не в Трампа.

Ранее сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании.

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