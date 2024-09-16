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Через пилову бурю на на автодорозі М-01 під Києвом погіршила видимість на дорозі

13:18, 16 вересня 2024
Можлива обмежена видимість пов'язана з сильним боковим вітром та пилом з полів.
Через пилову бурю на на автодорозі М-01 під Києвом погіршила видимість на дорозі
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У Патрульній поліції Борисполя попередили про місцями можливу обмежену видимість проїзної частини в обох напрямках на 50 км автодороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (поблизу села Семиполки, Броварського району).

Як пояснюють у поліції, це пов'язано з сильним боковим вітром та пилом з полів.

«На 50 км автодороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (поблизу села Семиполки, Броварського району), через сильний боковий вітер та пил з полів, місцями можлива обмежена видимість проїзної частини в обох напрямках», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, водіїв закликають бути уважними за кермом, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху.

Як раніше повідомлялося, у Києві погіршилася якість повітря через пожежі в області

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