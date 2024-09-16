В Украине существенно возрастут цены на сигареты

Из-за повышения акциза сигареты в 2025 году подорожают.

В Украине в 2025 году произойдет значительное повышение акцизных ставок на сигареты.

Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год №12000, ставки определены не в гривнах, а в евро.

Основные изменения следующие:

– Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет на 23,4%, увеличившись с 47 до 58 евро за 1000 штук.

– Минимальное налоговое обязательство по уплате акциза также повысится на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 сигарет.

С 1 октября 2024 года ставки акциза будут рассчитываться в евро вместо гривны. В то же время, акциз на алкоголь и пиво останется без изменений.

Прогнозируется, что эти нововведения обеспечат дополнительные поступления в размере 27,1 млрд. гривен, из которых 22,6 млрд грн поступит от повышения акцизов на табачные изделия, а 4,5 млрд грн — от роста налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря расширению налоговой базы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения военных нужд.

При планировании бюджета на 2025 год народные депутаты предусмотрели расходы в 1,6 миллиарда гривен на поддержку телемарафона и телеканала «Рада».

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