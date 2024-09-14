На телемарафон і канал «Рада» планують виділити 1,6 млрд гривень з Держбюджету на 2025 рік

Витрати на телеканал «Рада» зменшили порівняно з попереднім роком.

Джерело фото: Рада

Під час планування бюджету на 2025 рік народні депутати України передбачили витрати в 1,6 мільярда гривень на підтримку телемарафону «Єдині новини» та телеканалу «Рада».

У 2025-му планується виділити на нього 78,2 млн грн — це на 119,8 млн менше, ніж у 2024 році. Однак, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це скорочення є недостатнім.

«Видатки на телеканал «Рада» зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн… Що менше ніж в минулому році (198 млн грн злили), але в два рази більше ніж до того, як ОП рейдернула канал», — зазначив депутат.

Щодо телемарафону «Єдині новини», планується, що на нього витратять 1,5 мільярда гривень, що відповідає рівню фінансування попереднього року.

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