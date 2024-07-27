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Мін’юст США просить суд підтримати вимогу продажу активів TikTok через загрозу нацбезпеці

14:47, 27 липня 2024
Міністерство юстиції США стверджує, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни.
Мін’юст США просить суд підтримати вимогу продажу активів TikTok через загрозу нацбезпеці
Джерело фото: ukrinform
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Міністерство юстиції США звернулося до федерального апеляційного суду з проханням підтримати закон, ухвалений у квітні, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство стверджує, що TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці США через доступ до великих обсягів персональних даних американців. Зазначається, що Китай може таємно маніпулювати інформацією, яку американці споживають через TikTok.

«Серйозна загроза національній безпеці, яку становить TikTok, є реальною. TikTok надає китайському уряду засоби для підриву національної безпеки США двома основними способами: збір даних і приховане маніпулювання контентом», – зазначили у Міністерстві юстиції США.

Адміністрація Байдена звернулася до Апеляційного суду округу Колумбія з проханням відхилити позови TikTok, материнської компанії ByteDance і групи творців TikTok, які намагаються заблокувати закон, що може заборонити додаток.

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