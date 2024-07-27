Джеймс Бонд на мінімалках: на Дунаї затримали порушника кордона на підводному скутері

Прикордонники затримали кмітливого порушника, який прямував до Румунії під водою.

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон у незвичний спосіб. Інцидент стався під час патрулювання річки Дунай, де прикордонники помітили підозрілий об'єкт під водою. Про це повідомили в ДПСУ.

Чоловік використовував підводний скутер, щоб швидше подолати водний маршрут і дістатися до Румунії. Він періодично піднімався на поверхню, щоб дихати. Проте, його хитрий план не спрацював — прикордонники затримали порушника.

Як з’ясувалося, це вже друга спроба чоловіка незаконно перетнути кордон. Правоохоронці продовжують розслідування і з’ясовують деталі його намірів.

ДПСУ наголошує, що такі креативні спроби перетину кордону лише підкреслюють важливість патрулювання і контролю на водних шляхах.

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