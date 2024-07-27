Джеймс Бонд на минималках: на Дунае задержали нарушителя границы на подводном скутере

Пограничники задержали находчивого нарушителя, который направлялся в Румынию под водой.

Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу необычным способом. Инцидент произошел во время патрулирования реки Дунай, где пограничники заметили подозрительный объект под водой. Об этом сообщили в ГПСУ.

Мужчина использовал подводный скутер, чтобы быстрее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии. Он периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Однако, его хитрый план не сработал - пограничники задержали нарушителя.

Как выяснилось, это уже вторая попытка мужчины незаконно пересечь границу. Правоохранители продолжают расследование и выясняют детали его намерений.

ГПСУ отмечает, что такие креативные попытки пересечения границы только подчеркивают важность патрулирования и контроля на водных путях.

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