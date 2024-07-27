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В Одесской области нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся

13:53, 27 июля 2024
Горе-водителю грозит до десяти лет заключения за смертельное ДТП.
В Одесской области нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся
Источник фото: od.npu.gov.ua
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В селе Майорское водитель наехал на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. Об инциденте сообщил случайный свидетель, который известил полицию и медиков, пишет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Врачи, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть 20-летнего местного жителя. Полицейские в течение нескольких часов разыскали 34-летнего водителя, причастного к аварии, по месту его жительства. На территории его домовладения был обнаружен автомобиль «BMW» с механическими повреждениями и биологическими следами на кузове. Транспортное средство изъяли и поместили на штрафплощадку.

Водитель пояснил, что во время движения по селу выехал на встречную полосу и нечаянно наехал на пешехода, после чего покинул место происшествия. Проверка на состояние опьянения показала, что в крови водителя было 1.14 промилле алкоголя, что в шесть раз превышает допустимую норму.

На месте ДТП работали следственно-оперативные группы отдела расследования дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, что квалифицирует нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть потерпевшего. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о сообщении водителю о подозрении.

Согласно санкции ч. 3 ст. 286-1 УКУ, водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения, а пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.

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