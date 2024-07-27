SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink

23 спутника Starlink успешно достигли орбиты.

Источник фото: SpaceX

Компания SpaceX завершила успешный запуск очередной партии из 23 интернет-спутников Starlink, сообщает Space.com.

Запуск состоялся 27 июля из космического центра Кеннеди NASA в штате Флорида с помощью ракетоносителя Falcon 9. Это был первый запуск SpaceX с 11 июля, когда сбой разгонной ступени ракеты Falcon 9 привел к потере 20 спутников Starlink.

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю примерно через восемь минут после запуска. Она совершила вертикальное приземление на борту беспилотного корабля SpaceX, который стоял в Атлантическом океане. Это был 17-й запуск и посадка этого конкретного ракетоносителя, из которых 13 миссий были посвящены спутникам Starlink.

После отделения верхней ступени ракеты, 23 спутника Starlink были успешно выведены на низкую околоземную орбиту (LEO). Они должны быть развернуты примерно через 63 минуты после запуска, если все пойдет по плану.

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