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В Украине начато серийное производство нового робота для эвакуации раненых

13:17, 27 июля 2024
Украинский робот Ratel Н может транспортировать до 400 кг.
В Украине начато серийное производство нового робота для эвакуации раненых
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В Украине стартовало серийное производство робота Ratel Н, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Робот способен перевозить более 400 кг груза, что позволяет транспортировать одновременно нескольких раненых. Благодаря специальной конструкции, он может двигаться по сложному рельефу, работать тихо, что делает его незаметным для врага, а также оснащен ночными камерами для эффективной работы в условиях низкой видимости и ночью.

Кроме эвакуации раненых, Ratel Н может быть оснащен различными модулями, такими как электронная борьба (РЭБ), мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочная установка. Робот оборудован спутниковой связью, что позволяет оператору управлять им на большом расстоянии.

Ratel Н уже успешно прошел полевые испытания и получил положительный отзыв от военных.

Если вы также хотите, чтобы ваша разработка вышла на рынок и помогала бойцам, присоединяйтесь к кластеру Brave1. Кластер оказывает поддержку в испытании разработок, их кодификации по стандартам НАТО и привлечении инвестиций для развития и масштабирования.

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