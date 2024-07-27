Как и при каких обстоятельствах можно внести изменения в пенсионное дело: объяснение

Внести изменения в пенсионное дело можно через электронный портал Пенсионного фонда Украины.

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Пенсионный фонд Украины сообщил об обновлении процесса внесения изменений в пенсионное дело через веб-портал электронных услуг. Теперь, чтобы внести изменения, пользователям необходимо авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), выбрать раздел «О пенсионном обеспечении», а затем во вкладке «Внесение изменений в пенсионное дело» сформировать соответствующее заявление и отправить его в ПФУ.

Новое регулирование предусматривает, что все изменения в пенсионном деле могут быть поданы на любом этапе пенсионного процесса и включают обновление информации, корректировку документов или изменения условий получения пенсии.

Важно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины о следующих обстоятельствах:

- Получение нового паспорта гражданина Украины (ID-карты);

- Замена паспорта в случае похищения или утери;

- Изменение фамилии, имени или отчества (предоставляется новый паспорт или другой документ, подтверждающий изменения);

- Изменение места жительства (регистрации);

- Выезд на постоянное место жительства за границу.

Кроме того, следует информировать ПФУ о вышеупомянутых и других обстоятельствах, предусмотренных законодательством, в течение 10 дней.

На веб-портале можно подать следующие заявления для внесения изменений в пенсионное дело:

- Об изменении способа выплаты пенсии (перевод с почты на банк или наоборот);

- Об изменении выплатных реквизитов (изменение банковских реквизитов или адреса проживания, если пенсия выплачивается через почту);

- О выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на государственном содержании;

- О переводе выплаты с Укрпочты на Ощадбанк через платежную систему MY TRANSFER (для получения пенсии без открытия банковского счета);

- Об изменении личных данных пенсионера (изменение фамилии, имени, отчества или паспортных данных).

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