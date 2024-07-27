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Польские законодатели разрешили безнаказанное использование летального оружия силами безопасности

12:41, 27 июля 2024
Польские силовики на границе с Беларусью теперь могут применять оружие без уголовной ответственности.
Польские законодатели разрешили безнаказанное использование летального оружия силами безопасности
Источник фото: inPoland.net.pl
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Польские законодатели приняли законопроект, который позволяет силам безопасности, включая полицию, пограничников и солдат, использовать летальное оружие без уголовной ответственности в ответ на угрозы, в частности на границе с Беларусью. Об этом сообщает Euractiv.

Новое законодательство, которое еще требует подписи президента Польши, было инициировано после инцидента, когда польский солдат получил смертельное ножевое ранение на белорусской границе. Законопроект «исключает уголовную ответственность за применение оружия или прямой силы в нарушение правил», если существует угроза безопасности лица или государства.

Совет Европы и правозащитные организации выразили обеспокоенность, что этот закон может привести к безнаказанности в использовании силы и даже убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркнул, что новое законодательство может создать условия для «отсутствия подотчетности» и нарушения прав человека.

Законопроект может усложнить соблюдение правил пропорциональности в применении силы и огнестрельного оружия, отметил О'Флаэрти в начале месяца.

Польский юрист и правозащитник Анна Мачинская также высказала критические замечания, утверждая, что вопрос национальной безопасности не должен быть оправданием для действий, нарушающих права человека.

Ранее в этом месяце Польша объявила об усилении военного присутствия и оборонительных укреплений на границе с Беларусью из-за «постоянных провокаций». В июне этого года польский солдат получил ножевое ранение из-за пятиметрового металлического забора, установленного в 2022 году для сдерживания мигрантов.

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