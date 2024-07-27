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В Одесской области мужчина попал в реанимацию из-за укуса паука каракурта

12:23, 27 июля 2024
В Украине отсутствует сыворотка против укусов каракутов.
В Одесской области мужчина попал в реанимацию из-за укуса паука каракурта
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В Одесской области, в городе Болград, зафиксирован случай укуса опасного паука каракурта. Как сообщает местное издание «Махала», мужчина сейчас находится в реанимационном отделении Болградской центральной районной больницы.

По информации медицинских работников, инцидент произошел во время проведения полевых работ. После детального описания паука, который предоставил пострадавший, врачи подтвердили, что это каракурт.

Заместитель генерального директора больницы Екатерина Николаева сообщила журналистам, что состояние пациента сейчас средней степени тяжести. Он находится под пристальным наблюдением в реанимационном отделении для своевременного выявления возможных осложнений.

Сейчас в Украине отсутствует противокаракуртная сыворотка.

Ранее сообщалось, что на побережье Одесской области обнаружили смертоносных пауков каракуртов.

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