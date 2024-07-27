На Одещині чоловік потрапив до реанімації через укус павука каракурта

В Україні відсутня сироватка проти укусів каракутів.

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В Одеській області, у місті Болград, зафіксовано випадок укусу небезпечного павука каракурта. Як повідомляє місцеве видання «Махала», чоловік наразі знаходиться у реанімаційному відділенні Болградської центральної районної лікарні.

За інформацією медичних працівників, інцидент стався під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, який надав потерпілий, лікарі підтвердили, що це каракурт.

Заступниця генерального директора лікарні Катерина Ніколаєва повідомила журналістам, що стан пацієнта наразі середнього ступеня тяжкості. Він перебуває під пильним спостереженням у реанімаційному відділенні для своєчасного виявлення можливих ускладнень.

Наразі в Україні відсутня протикаракуртна сироватка.

Раніше повідомлялося, що на узбережжі Одещини виявили смертоносних павуків каракуртів.

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