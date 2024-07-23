На узбережжі Одещини виявили смертоносних павуків каракуртів

В національному парку «Тузлівські лимани» нашестя павуків каракуртів.

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині різко зросла кількість самиць павука каракурта, також відомого як «чорна вдова». Їх укуси можуть бути смертельними для людини.

Як повідомила адміністрація заповідника, павуки були виявлені на узбережжі лиманів Малошаганський та Джантшейський. Під час детальнішого обстеження території фахівці парку зафіксували, що на одному квадратному метрі прибережної захисної смуги можна виявити 2-3 самиці «чорної вдови».

«Були роки й навіть десятиріччя, коли про каракурта нічого не було чутно, а після зміни погодних умов він знову «з'являвся», оскільки чисельність його різко зростала. Зазвичай це відбувалося тоді, коли спекотна й посушлива погода — саме такі умови найсприятливіші для цього виду», — повідомили в адміністрації парку.

Скорочення природних біотопів внаслідок людської діяльності призводить до поступового переселення каракуртів в антропогенні біотопи, що створює додаткову небезпеку для людей.

Науковці наголошують на небезпеці павука каракурта: його отрута токсична для центральної та периферичної нервової системи, може викликати загальне отруєння організму і навіть призвести до смерті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.