На побережье Одесской области обнаружили смертоносных пауков каракуртов

В национальном парке «Тузловские лиманы» нашествие пауков каракуртов.

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области резко возросло количество самок паука каракурта, также известного как «черная вдова». Их укусы могут быть смертельными для человека.

Как сообщила администрация заповедника, пауки были обнаружены на побережье лиманов Малошаганский и Джантшейский. Во время более детального обследования территории специалисты парка зафиксировали, что на одном квадратном метре прибрежной защитной полосы можно обнаружить 2-3 самки «черной вдовы».

«Были годы и даже десятилетия, когда о каракурте ничего не было слышно, а после изменения погодных условий он снова «появлялся», поскольку численность его резко возрастала. Обычно это происходило тогда, когда жаркая и засушливая погода - именно такие условия наиболее благоприятны для этого вида», - сообщили в администрации парка.

Сокращение природных биотопов в результате человеческой деятельности приводит к постепенному переселению каракуртов в антропогенные биотопы, что создает дополнительную опасность для людей.

Ученые отмечают опасность паука каракурта: его яд токсичен для центральной и периферической нервной системы, может вызвать общее отравление организма и даже привести к смерти.

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