Практика судов
  1. В Украине

На побережье Одесской области обнаружили смертоносных пауков каракуртов

21:36, 23 июля 2024
В национальном парке «Тузловские лиманы» нашествие пауков каракуртов.
На побережье Одесской области обнаружили смертоносных пауков каракуртов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области резко возросло количество самок паука каракурта, также известного как «черная вдова». Их укусы могут быть смертельными для человека.

Как сообщила администрация заповедника, пауки были обнаружены на побережье лиманов Малошаганский и Джантшейский. Во время более детального обследования территории специалисты парка зафиксировали, что на одном квадратном метре прибрежной защитной полосы можно обнаружить 2-3 самки «черной вдовы».

«Были годы и даже десятилетия, когда о каракурте ничего не было слышно, а после изменения погодных условий он снова «появлялся», поскольку численность его резко возрастала. Обычно это происходило тогда, когда жаркая и засушливая погода - именно такие условия наиболее благоприятны для этого вида», - сообщили в администрации парка.

Сокращение природных биотопов в результате человеческой деятельности приводит к постепенному переселению каракуртов в антропогенные биотопы, что создает дополнительную опасность для людей.

Ученые отмечают опасность паука каракурта: его яд токсичен для центральной и периферической нервной системы, может вызвать общее отравление организма и даже привести к смерти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу

Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова