Правительство одобрило стратегию продовольственной безопасности Украины до 2027 года

Денис Шмыгаль назвал три ключевых цели документа.

23 июля Кабмин одобрил стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Есть три ключевых цели. Первая – стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая – обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель – усилить безопасность и устранить угрозы», - сказал Шмыгаль.

По его словам, это, в частности, касается формирования государственного резерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменению климата.

«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, остро нуждающиеся в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», – подчеркнул премьер-министр.

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