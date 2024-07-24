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$8000 за пересечение границы: на Закарпатье задержали организаторов схемы

09:06, 24 июля 2024
Делков задержали при попытке переправить четырех граждан.
$8000 за пересечение границы: на Закарпатье задержали организаторов схемы
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Закарпатье полицейские задержали организаторов схемы незаконного пересечения границы мужчин призывного возраста. Дельцы должны были переправить мужчин «зеленым коридором» в Румынию.

По данным следствия, к его организации причастны двое местных жителей 36 и 23 лет. Желающих нелегальным способом пересечь границу собирали в оговоренном месте и доставляли в жилье вблизи линии границы. В дальнейшем ориентировавшиеся на местности лица проводили их лесом до государственной границы с Румынией, обходя пункты пропуска.

За услуги дельцы брали 8000 долларов с «туриста». Расчеты производились после успешного пересечения.

21 июля полицейские задержали двух организаторов и четырех «клиентов» при попытке пересечь границу и сообщили им о подозрениях.

По результатам проведения процессуальных действий правоохранители изъяли автомобили фигурантов, 16 350 долларов, 500 евро и 30 000 гривен, ⁠устройство для поиска сигнала gps и т.д.

Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Продолжаются меры по установлению всех причастных к незаконному каналу переправки лиц.

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