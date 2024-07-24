$8000 за пересечение границы: на Закарпатье задержали организаторов схемы

Делков задержали при попытке переправить четырех граждан.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Закарпатье полицейские задержали организаторов схемы незаконного пересечения границы мужчин призывного возраста. Дельцы должны были переправить мужчин «зеленым коридором» в Румынию.

По данным следствия, к его организации причастны двое местных жителей 36 и 23 лет. Желающих нелегальным способом пересечь границу собирали в оговоренном месте и доставляли в жилье вблизи линии границы. В дальнейшем ориентировавшиеся на местности лица проводили их лесом до государственной границы с Румынией, обходя пункты пропуска.

За услуги дельцы брали 8000 долларов с «туриста». Расчеты производились после успешного пересечения.

21 июля полицейские задержали двух организаторов и четырех «клиентов» при попытке пересечь границу и сообщили им о подозрениях.

По результатам проведения процессуальных действий правоохранители изъяли автомобили фигурантов, 16 350 долларов, 500 евро и 30 000 гривен, ⁠устройство для поиска сигнала gps и т.д.

Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Продолжаются меры по установлению всех причастных к незаконному каналу переправки лиц.

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