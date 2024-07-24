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$8000 за перетин кордону: на Закарпатті затримали організаторів схеми

09:06, 24 липня 2024
Ділків затримали під час спроби переправити чотирьох громадян.
$8000 за перетин кордону: на Закарпатті затримали організаторів схеми
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті поліцейські затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку. Ділки мали переправити чоловіків «зеленим коридором» до Румунії.

За даними слідства, до його організації причетні двоє місцевих мешканців 36 та 23 років. Охочих у нелегальний спосіб перетнути кордон збирали в обумовленому місці та доставляли до житла поблизу лінії кордону. Надалі особи, які орієнтувалися на місцевості, проводили їх лісом до державного кордону з Румунією, оминаючи пункти пропуску.

За послуги ділки брали 8000 доларів з «туриста». Розрахунки проводилися після успішного перетину.

21 липня поліцейські затримали двох організаторів та чотирьох «клієнтів» під час спроби перетнути кордон та повідомили їм про підозри.

За результатами проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили автомобілі фігурантів, 16 350 доларів, 500 євро та 30 000 гривень, ⁠пристрій для пошуку сигналу gps тощо.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним. Продовжуються заходи для встановлення усіх причетних до незаконного каналу переправлення осіб.

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