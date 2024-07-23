Рада суддів оновила інтерактивну карту з нормативами навантаження на суди та суддів

Карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів оприлюднено за І півріччя 2024 року.

Фото: rsu.gov.ua

Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які розглядалися судами впродовж І півріччя 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Дана карта розроблена з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

Інформація, що відображена в інтерактивній карті, сформована за даними судової статистики за І півріччя 2024 року, де розраховані показники нормативного часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів, та орієнтовна нормативна чисельність суддів місцевих та апеляційних судів. Показники щодо чисельності суддів надані у робочому порядку управлінням з питань персоналу Державної судової адміністрації України.

Окрім нормативної чисельності у звітності відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Подивитись інтерактивну карту можна за посиланням.

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