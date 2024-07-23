Совет судей обновил интерактивную карту с нормативами нагрузки на суды и судей

Карта судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей обнародована за I полугодие 2024 года.

Фото: rsu.gov.ua

Совет судей Украины обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел, которые рассматривались судами в течение I полугодия 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Данная карта разработана для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Информация, отраженная в интерактивной карте, сформирована по данным судебной статистики за I полугодие 2024 года, где рассчитаны показатели нормативного времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды, и ориентировочная нормативная численность судей местных и апелляционных судов. Показатели о численности судей предоставлены в рабочем порядке управлением по персоналу Государственной судебной администрации Украины.

Кроме нормативной численности в отчетности отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Посмотреть интерактивную карту можно по ссылке.

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