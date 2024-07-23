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Кабмин одобрил привлечение гранта $3,9 млрд от США на зарплаты и соцподдержку

13:40, 23 июля 2024
По словам Премьера, поступление этого гранта ожидается уже в ближайшее время.
Кабмин одобрил привлечение гранта $3,9 млрд от США на зарплаты и соцподдержку
Источник фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины одобрил привлечение гранта в размере $3,9 млрд от США через структуры Всемирного банка, которые будут направлены на заработные платы, а также программы социальной поддержки.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Правительства 23 июля.

«Правительство сегодня принимает решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка», – сообщил Шмыгаль.

По словам Премьера, поступление этого гранта ожидается уже в ближайшее время.

В планах Правительства направить эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина продолжает работу с партнерами по привлечению необходимого финансирования.

«Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической областях», - отметил он.

По словам Премьер-министра, Украина рассчитывает на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года.

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