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Кабмін схвалив залучення гранту $3,9 млрд від США на зарплати і соцпідтримку

13:40, 23 липня 2024
За словами Прем'єра, надходження цього гранту очікується вже найближчим часом.
Кабмін схвалив залучення гранту $3,9 млрд від США на зарплати і соцпідтримку
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України схвалив залучення гранту в розмірі $3,9 млрд від США через структури Світового банку, які будуть спрямовані на заробітні плати, а також програми соціальної підтримки.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Уряду 23 липня.

«Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку», - повідомив Шмигаль.

За словами Прем'єра, надходження цього гранту очікується вже найближчим часом.

У планах Уряду направити ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

Також Шмигаль повідомив, що Україна продовжує роботу з партнерами щодо залучення необхідного фінансування.

«Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility. Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах», - зазначив він.

За словами Прем'єра, Україна розраховує на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже  у вересні цього року.

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