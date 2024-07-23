Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня — Кабмін

Новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня і завершиться 30 червня 2025 року.

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Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня і завершиться 30 червня 2025-го року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, Кабмін 23 липня визначив понеділок, 2 вересня, початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі.

«Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року», - сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

Раніше ми писали, що МОН рекомендує вишам розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня.

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що немає правових підстав розпочинати новий навчальний рік раніше 1 вересня.

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