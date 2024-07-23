Учебный год в украинских школах начнется 2 сентября — Кабмин

Новый учебный год начнется 2 сентября и завершится 30 июня 2025 года.

Учебный год в украинских школах начнется 2 сентября и завершится 30 июня 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, Кабмин 23 июля определил понедельник, 2 сентября, начал нового 2024/2025 учебного года в общей средней школе.

«Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025», - сказал Шмыгаль.

В этой связи областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации безопасности на той или иной территории.

Ранее мы писали, что МОН рекомендует вузам начать новый учебный год в первой половине августа.

В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что нет правовых оснований начинать новый учебный год раньше 1 сентября.

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