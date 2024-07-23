Не могут быть ограничены в условиях военного положения право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту, презумпция невиновности и право на защиту – Конституционный Суд Украины

Конституцией и актами, которыми введено военное положение и соответственно механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, права на судебную защиту, презумпции невиновности и права на защиту.

Конституцией и актами, которыми введено военное положение на всей территории Украины и, соответственно, механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения прав и свобод, гарантированных в статье 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 55 (право на судебную защиту), статьи 62 (презумпция невиновности), статьи 63 (право на защиту) Конституции. Об этом указал Конституционный Суд Украины в своем Решении № 8-р(II)/2024 от 18 июля 2024 года. Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала содержание данного решения, которым КСУ признал неконституционным «автоматическое» продление сроков содержания под стражей.

Предметом конституционного контроля по этому делу была ч. 6 статьи 615 УПК как часть его раздела IX-1 «Особый режим досудебного расследования, судебного разбирательства в условиях военного положения».

Как указал КСУ, широкомасштабная вооруженная агрессия рф против Украины создает юридическую ситуацию, о которой говорится в пункте 1 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года: «Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляют, государства – участники настоящего Пакта могут принимать меры по отступлению от своих обязательств по настоящему Пакту только в той мере, что ее требует серьезность ситуации, и при условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и не приводят к дискриминации только по признакам расы, цвета кожи, пола, религиозных убеждений и социального происхождения».

Пунктом 1 статьи 15 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года определено, что во время войны или иной общественной опасности, угрожающей жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать меры к отступлению от своих обязательств по Конвенции только в тех пределах, которых требует серьезность ситуации, и при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам в соответствии с международным правом.

Верховная Рада постановлением от 21 мая 2015 г. №462–VIII приняла Заявление Верховной Рады Украины «Об отступлении Украины от отдельных обязательств, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод». Таким образом, Украина заявила об отступлении от международных обязательств, связанных, в частности, с гарантиями права на свободу и личную неприкосновенность, указанных в статье 9 Пакта и статье 5 Конвенции.

Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины» от 21 апреля 2022 г. №2217–IX Заявление об отступлении было подтверждено.

В Заявлении об отступлении в этом аспекте говорится, в частности, о таких законодательных средствах, как: особый режим досудебного расследования, согласно которому полномочия следственных судей, определенные Кодексом, временно передают соответствующим прокурорам, приобретающим дополнительные процессуальные права (пункт 6); изменение территориальной подсудности судебных дел (пункт 7). В то же время в Заявлении об отступлении подчеркивается, что только фактическое отсутствие функционирования судов в отдельных регионах и ситуация, вызванная вооруженной агрессией рф против Украины, являются пределами, которые дают возможность применить приведенные и другие средства в условиях угрозы существованию нации (пункты 6, 7).

Украина после начала широкомасштабной вооруженной агрессии, воспользовавшись своим правом на дерогацию, неоднократно информировала органы ООН и Совета Европы об отступлении от отдельных обязательств, определенных Пактом и Конвенцией.

Конституционный Суд отмечает, что отступление от некоторых международных обязательств Украины в сфере прав человека и обусловленная этим способность государства прибегнуть к ограничениям определенных прав и свобод человека не означают введение законодательных и других средств, которые не были бы согласованы с Конституцией Украины.

Конституционный Суд Украины также подтверждает свою юридическую позицию, согласно которой международное право хотя и позволяет отступление государства от права на свободу и личную неприкосновенность во время войны или другой общественной опасности (статья 15 Конвенции, статья 4 Пакта), однако из его сущности следует, что основополагающая судебная защита лица от произвольного содержания под стражей должна быть обеспечена.

Из приведенного следует, что и в условиях военного положения верховенство Конституции Украины и ее принципов, в частности верховенства права, разделения властей, уважения прав и свобод человека, являются основами демократического конституционного строя Украины. Именно Конституция Украины в мирное время и в условиях военного положения устанавливает механизм внедрения средств ограничения прав и свобод человека.

В части первой статьи 64 Основного Закона Украины отмечено, что «конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины».

В то же время в части второй статьи 64 Конституции Украины установлена ​​возможность отдельных ограничений прав и свобод, а также указано, какие именно права и свободы не могут быть ограничены, в частности, предусмотренные статьями 29, 55, 62, 63.

Конституционный Суд Украины констатирует, что в контексте предмета этого дела в соответствии со вторым предложением части второй статьи 64 Конституции Украины человеческие права и свободы, гарантированные Конституцией Украины в предписаниях статьи 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 55 (право на судебную защиту), статьи 62 (презумпция невиновности), статьи 63 (право на защиту), не могут быть ограничены в условиях военного положения. Это означает, что хотя ограничение указанных человеческих прав не может быть обусловлено потребностями, связанными с военным положением, однако государственное вмешательство в их защитную сферу возможно при оправданности (соразмерности) избранных законодателем средств, сохраняющих уважение к сущности человеческих прав и не противоречащих предписаниям Конституции Украины, которые expressis verbis гарантируют их объем.

Учитывая, что законодатель оспариваемыми предписаниями УПК допустил вмешательство в сущность человеческих прав, гарантированных статьями 29, 55 Конституции Украины и нарушил соответствующие предписания Основного Закона Украины, которыми гарантирован объем их осуществления (expressis verbis), КСУ констатирует, что нет необходимости исследовать предписания ч. 6 статьи 615 Кодекса с учетом их соразмерности.

КСУ также отмечает, что в статье 3 Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. №64/2022 с изменениями указано: «В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечение возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что человеческие права и свободы, гарантированные Конституцией Украины в предписаниях статьи 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 55 (право на судебную защиту), статьи 62 (презумпция невиновности), статьи 63 (право на защиту), не указаны в актах права, которыми введено военное положение в Украине, а следовательно, вмешательство в эти права и свободы не обусловлено целями решения задач, которые были основой для введения военного положения в Украине.

Конституционный Суд Украины также отмечает, что в Законе «О правовом режиме военного положения», в частности, определено, что:

– именно в указе Президента Украины о введении военного положения установлен, среди прочего, «исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, временно ограничивающихся в связи с введением военного положения с указанием срока действия этих ограничений, а также временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений» (пункт 5 статьи 6);

– «полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия, предусмотренные Конституцией Украины, в условиях правового режима военного положения не могут быть ограничены» (часть вторая статьи 12-2);

– «1. Правосудие на территории, на которой введено военное положение, осуществляется только судами. На этой территории действуют суды, созданные в соответствии с Конституцией Украины.

Сокращение или ускорение каких-либо форм судопроизводства запрещается. В случае невозможности осуществлять правосудие судами, действующими на территории, на которой введено военное положение, законами Украины может быть изменена территориальная подсудность судебных дел, рассматриваемых в этих судах, или в установленном законом порядке изменено местонахождение судов. Создание чрезвычайных и особых судов не допускается» (статья 26).

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что Конституцией Украины (часть вторая статьи 64) и актами, которыми введено военное положение на всей территории Украины и соответственно механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения прав и свобод, которые гарантированы в статье 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статье 55 (право на судебную защиту), статье 62 (презумпция невиновности), статье 63 (право на защиту).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.