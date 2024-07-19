«Автоматическое» продление срока содержания под стражей признано неконституционным – у депутатов будет полгода на урегулирование

У Верховной Рады будет 6 месяцев, чтобы урегулировать в УПК вопрос продления срока содержания под стражей во время военного положения в соответствии с решением Конституционного Суда.

Конституционный Суд признал неконституционной норму УПК, разрешающую «автоматическое» продление срока содержания под стражей во время войны. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующее решение №8-р(II)/2024 КСУ принял 18 июля.

Речь идет о ч. 6 статьи 615 Уголовного процессуального кодекса, которой установлено, что «в случае окончания срока действия определения суда о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей в установленном настоящим Кодексом порядке избранная мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса судом, но не более чем на два месяца».

Руслан Онищенко, который и обратился с конституционной жалобой в КСУ, имел в своем деле следующие обстоятельства.

Так, он имел статус обвиняемого, в отношении него была применена мера пресечения – содержание под стражей. Его содержали в участке следственного изолятора при Белоцерковской исправительной колонии.

Шевченковский районный суд Киева 1 февраля 2022 продлил ему срок содержания под стражей до 28 марта 2022 года. Затем, 17 марта 2022 года, принял, что в связи с невозможностью осуществить видеоконференцсвязь с колонией для обеспечения участия Онищенко во время рассмотрения ходатайства прокурора, «считать невозможным рассмотрение судом вопроса о продлении срока содержания Онищенко Р. И. под стражей», ссылаясь на обжалуемую норму ч. 6 ст. 615 УПК.

То есть, было принято решение о «невозможности» рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд определением от 18 апреля 2022 года отказал в открытии производства по апелляционной жалобе защитника. Верховный Суд 21 июля 2022 года отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника, поскольку защитник подал апелляционную жалобу на определение местного суда, которое в соответствии с требованиями статьи 392 УПК не подлежит отдельному обжалованию.

Следовательно, по мнению Верховного Суда, судья апелляционного суда, установив, что апелляционная жалоба подана на судебное решение, не подлежащее апелляционному обжалованию, правомерно отказал в открытии производства.

Руслан Онищенко в конституционной жалобе указал, что ч. 6 ст. 615 УПК таким образом фактически делает невозможным обеспечение реализации права на судебную защиту. Ведь продление срока содержания под стражей должно предусматривать принятие процессуального решения, а не считаться автоматически продленным.

Ч. 6 ст. 615 УПК, которая определяет внесудебное продление срока содержания под стражей, делает невозможным проведение судебного заседания и проверку судом обоснованности оснований для продления срока содержания под стражей.

В свою очередь, автор другой конституционной жалобы Дмитрий Гаврилюк указывал на то, что ч. 6 ст. 615 УПК приводит к потере контроля за тюремным заключением лица, так как судьи не рассматривают детали и продлевают срок действия меры пресечения автоматически.

Положение ч. 6 ст. 615 УПК не предусматривает исследование судом обстоятельств наличия рисков препятствования расследованию или избежания уголовной ответственности и гарантий явки лица в судебное заседание.

Таким образом, лицо содержится под стражей без мотивированного судебного решения, то есть решение о содержании под стражей не требует обоснования судом.

Конституционный Суд Украины в своем решении, среди прочего, отметил, что во время законодательного урегулирования вопроса продления срока содержания под стражей лица в случае истечения срока действия постановления суда о содержании под стражей парламент имеет конституционную обязанность ввести такую ​​нормативную конструкцию, которая до момента устранения невозможности рассмотрения судом этого вопроса содержала бы гарантии предотвращения причинения вреда задачам уголовного производства.

Законодательное регулирование этого вопроса требует конкретизации понятия «невозможность судебного разбирательства» непосредственно в контексте обстоятельств, возникших из-за широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, а также введения требования по решению вопроса о продлении срока содержания под стражей безотлагательно с момента устранения обстоятельств, которые делали невозможным судебное разбирательство, но в любом случае в течение срока, не превышающего 72 часов, установленных ч. 3 статьи 29 Конституции Украины, по истечении срока содержания под стражей, определенного мотивированным решением суда.

Конституционный Суд подчеркнул, что выяснение судом конкретных обстоятельств относительно содержания под стражей как меры пресечения по каждому делу особенно важно при продлении сроков содержания под стражей, учитывая, что со временем обоснованность содержания под стражей как меры пресечения может требовать весомых и, вероятно, новых аргументов.

Также КСУ отмечает, что законодатель в ч. 6 статьи 615 УПК не учел, что решение о продлении срока содержания под стражей не только должен принимать только суд, но и оно требует повышенного уровня обоснования, поскольку речь идет о наиболее серьезном вмешательстве в право на личную свободу.

Кроме того, КСУ отмечает, что право быть заслушанным (услышанным) как составляющая права на судебную защиту подлежит реализации до момента принятия государством, его органами или должностными лицами любых мер, которые могут негативно повлиять на личность, ее права и свободы. Это право вытекает из основ судопроизводства. Только при соблюдении права лица быть заслушанным в суде суд может выполнить свою конституционную обязанность – независимо и беспристрастно, учитывая точку зрения заинтересованного лица, рассмотреть все конкретные аспекты по делу и на основании этого выдать обоснованное (мотивированное) решение суда. К тому же, установленные оспариваемыми предписаниями Кодекса препятствия в доступе в суд и нарушение права быть заслушанным в суде для лица в таком важном вопросе, как продление сроков содержания под стражей, означает невозможность реализации им права на защиту, гарантированного частью второй статьи 63 Конституции Украины.

Следовательно, КСУ пришел к выводу, что урегулирование законодателем порядка решения вопроса о продлении срока содержания под стражей как меры пресечения способом, не предусматривающим участия суда (судьи), влечет нарушение конституционного права каждого на судебную защиту во взаимосвязи с правом на свободу и личную неприкосновенность и правом обвиняемого в защиту.

Конституционный Суд Украины отмечает, что установленное ч. 6 статьи 615 УПК содержание лица под стражей как мера пресечения не является наказанием за совершенное лицом уголовное правонарушение; Содержание под стражей может быть применено к лицу, которое только подозревается в совершении такого правонарушения, поэтому его применение должно быть исключительным и соответствовать требованиям принципа презумпции невиновности.

Конституционный Суд Украины подчеркнул, что конституционный принцип презумпции невиновности применим в разных аспектах ко всем этапам уголовного производства, в том числе и на этапе избрания и/или продления для лица меры пресечения. Следовательно, воплощение принципа in dubio pro reo (в случае сомнений – в пользу обвиняемого) как составляющей презумпции невиновности объективно устанавливает потребность при продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в мотивированном решении суда, принимаемого по результатам судебного разбирательства за участием обвиняемого лица.

Оспариваемые предписания УПК не соответствуют содержанию принципа презумпции невиновности относительно его требования: «все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу».

Конституционный Суд Украины также подтверждает свою юридическую позицию, по которой международное право хотя и позволяет отступление государства от права на свободу и личную неприкосновенность во время войны или иной общественной опасности, однако из его сущности следует, что основополагающая судебная защита лица от произвольного содержания под стражей должна быть обеспечена.

Из приведенного следует, что и в условиях военного положения верховенство Конституции Украины и ее принципов, в частности верховенства права, разделения властей, уважения прав и свобод человека, являются основами демократического конституционного строя Украины. Конституция Украины в мирное время и в условиях военного положения устанавливает механизм внедрения средств ограничения прав и свобод человека.

КСУ констатирует, что в контексте предмета этого дела в соответствии со вторым предложением части второй статьи 64 Конституции Украины человеческие права и свободы, гарантированные Конституцией Украины в предписаниях статьи 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 55 (право на судебную защиту), статьи 62 (презумпция невиновности), статьи 63 (право на защиту), не могут быть ограничены в условиях военного положения. Это означает, что хотя ограничение указанных человеческих прав не может быть обусловлено потребностями, связанными с военным положением, однако государственное вмешательство в их защитную сферу возможно при оправданности (соразмерности) избранных законодателем средств, сохраняющих уважение к сущности человеческих прав и не противоречащих предписаниям Конституции Украины, которые expressis verbis гарантируют их объем.

Учитывая, что законодатель оспариваемыми предписаниями Кодекса допустил вмешательство в сущность человеческих прав, гарантированных статьями 29, 55 Конституции Украины, и нарушил соответствующие предписания Основного Закона Украины, которыми гарантирован объем их осуществления (expressis verbis), Конституционный Суд Украины констатирует, что нет потребности исследовать предписания ч. 6 статьи 615 УПК с учетом их соразмерности.

При этом КСУ считает целесообразным отсрочить утрату действия частью шестой статьи 615 Кодекса. «Верховная Рада Украины должна привести нормативное регулирование, установленное частью шестой статьи 615 Кодекса, признанной неконституционной, в соответствии с Конституцией Украины и настоящим Решением» - указал КСУ в своем Решении.

Напомним, что судьями-докладчиками по этому делу выступили Василий Лемак и Виктор Городовенко.

Автор: Наталя Мамченко

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