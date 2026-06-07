Документы после ранения: что проверить, чтобы не потерять статус

Даже незначительная ошибка в документах не лишает права на выплаты или льготы, однако может существенно затянуть рассмотрение дела и оформление необходимых решений.

Фото: glavcom.ua

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После ранения важно не только лечение, но и правильное оформление документов. Именно от этого зависит прохождение ВВК, получение положенных выплат, установление причинной связи ранения и дальнейшее оформление статусов и социальных гарантий. Об этом напомнил Винницкий областной ТЦК.

Среди наиболее важных документов, которые стоит проверить:

первичная медицинская карточка, выписки из стационара;

справка об обстоятельствах ранения;

справка о непосредственном участии в боевых действиях.

В ТЦК подчеркнули, что особое внимание следует обратить на правильность личных данных, дату ранения, полноту диагнозов и корректность описания обстоятельств получения травмы.

«Даже незначительная ошибка в документах не лишает права на выплаты или льготы, однако может существенно затянуть рассмотрение дела и оформление необходимых решений. Поэтому все медицинские документы следует сохранять, делать копии и по возможности проверять их еще до подачи на ВВК или оформления выплат», — добавили в ТЦК.

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