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Документи після поранення: що перевірити, щоб не втратити статус

07:54, 7 червня 2026
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Навіть незначна помилка в документах не позбавляє права на виплати чи пільги, однак може суттєво затягнути розгляд справи та оформлення необхідних рішень.
Документи після поранення: що перевірити, щоб не втратити статус
Фото: glavcom.ua
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Після поранення важливе не лише лікування, а й правильне оформлення документів. Саме від цього залежить проходження ВЛК, отримання належних виплат, встановлення причинного зв’язку поранення та подальше оформлення статусів і соціальних гарантій. Про це нагадав Вінницький обласний ТЦК.

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Серед найважливіших документів, які варто перевірити:

- первинна медична картка, виписки зі стаціонару

- довідка про обставини поранення

- довідка про безпосередню участь у бойових діях.

У ТЦК підкреслили, що особливу увагу слід звернути на правильність особистих даних, дату поранення, повноту діагнозів і коректність опису обставин отримання травми.

«Навіть незначна помилка в документах не позбавляє права на виплати чи пільги, однак може суттєво затягнути розгляд справи та оформлення необхідних рішень. Тому всі медичні документи варто зберігати, робити копії та за можливості перевіряти їх ще до подання на ВЛК чи оформлення виплат», - додали у ТЦК.

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військовослужбовці ТЦК УБД медогляд

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