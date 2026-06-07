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Женщина купила корм для собак и нашла в нем живых червей и насекомых: что решил суд

07:18, 7 июня 2026
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Суд встал на сторону владелицы собаки, которая обнаружила в запечатанном корме живых червей и насекомых.
Женщина купила корм для собак и нашла в нем живых червей и насекомых: что решил суд
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В Индии суд по защите прав потребителей в городе Чандигарх обязал компанию Drools Pet Food Private Limited выплатить компенсацию женщине, которая приобрела запечатанную упаковку корма для своего лабрадора и обнаружила, что продукт был «испорчен и заражен червями и насекомыми», пишет IndianExpress.

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Окружная комиссия по рассмотрению потребительских споров Чандигарха в своем решении признала компанию виновной в ненадлежащем оказании услуг и недобросовестной торговой практике. Суд обязал производителя вернуть женщине стоимость товара — около 6 долларов — с начислением 6% годовых с даты покупки, а также выплатить более 100 долларов компенсации и возмещения судебных расходов. 

В своей жалобе Химани Джамвал указала, что 28 апреля 2023 года приобрела корм для домашних животных «Drools Absolute Calcium (сосиски)» и другие товары для собак. Когда 7 мая 2023 года она открыла одну из запечатанных сосисок, то якобы обнаружила, что продукт был «испорчен и заражен живыми червями и насекомыми».

По словам Джамвал, она зафиксировала состояние продукта на фото и видео, после чего обратилась в компанию через WhatsApp, электронную почту и службу поддержки клиентов с требованием отреагировать на ситуацию. 

В своем ответе компания подтвердила факт приобретения товара и обращения потребительницы в отдел по работе с клиентами. В то же время производитель заявил, что продукт необходимо хранить в прохладном и сухом месте, а несоблюдение этих условий «могло привести к потере целостности сосиски и сделать ее уязвимой к заражению червями».

Однако комиссия не нашла убедительных оснований для такой защиты. Суд отметил, что компания не предоставила доказательств того, что покупательница ненадлежащим образом обращалась с продуктом или нарушила условия его хранения.

Указав, что «утверждение ответчика о ненадлежащем хранении является чисто предположительным и не может приниматься во внимание», комиссия отклонила позицию компании. 

Также производитель утверждал, что истица не предоставила ветеринарного заключения, которое связывало бы продукт с заболеванием собаки. Суд не согласился с этим аргументом, отметив, что он «не имеет оснований, поскольку данная потребительская жалоба касается прежде всего ненадлежащего качества товара, а не медицинского вреда».

В итоге комиссия пришла к выводу, что компания «проявила халатность и виновна в ненадлежащем оказании услуг и недобросовестной торговой практике, реализовав дефектный пищевой продукт для домашних животных», и частично удовлетворила иск.

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суд Индия

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