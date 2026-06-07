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Жінка купила корм для собак і знайшла в ньому живих черв’яків та комах: що вирішив суд

07:18, 7 червня 2026
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Суд став на бік власниці собаки, яка виявила у запечатаному кормі живих черв’яків та комах.
Жінка купила корм для собак і знайшла в ньому живих черв’яків та комах: що вирішив суд
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У Індії суд із захисту прав споживачів у місті Чандігарх зобов’язав компанію Drools Pet Food Private Limited виплатити компенсацію жінці, яка придбала запечатану упаковку корму для свого лабрадора та виявила, що продукт був «зіпсований і заражений черв’яками та комахами», пише IndianExpress.

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Окружна комісія з розгляду споживчих спорів Чандігарха у своєму рішенні визнала компанію винною у неналежному наданні послуг та недобросовісній торговельній практиці. Суд зобов’язав виробника повернути жінці вартість товару — близько 6 доларів— з нарахуванням 6% річних від дати покупки, а також виплатити понад 100 доларів компенсації та відшкодування судових витрат.

У своїй скарзі Хімані Джамвал зазначила, що 28 квітня 2023 року придбала корм для домашніх тварин «Drools Absolute Calcium (ковбаски)» та інші товари для собак. Коли 7 травня 2023 року вона відкрила одну із запечатаних ковбасок, то нібито виявила, що продукт був «зіпсований і заражений живими черв’яками та комахами».

За словами Джамвал, вона зафіксувала стан продукту на фото та відео, після чого звернулася до компанії через WhatsApp, електронну пошту та службу підтримки клієнтів із вимогою відреагувати на ситуацію.

У своїй відповіді компанія підтвердила факт придбання товару та звернення споживачки до відділу роботи з клієнтами. Водночас виробник заявив, що продукт необхідно зберігати в прохолодному та сухому місці, а недотримання цих умов «могло призвести до втрати цілісності ковбаски та зробити її вразливою до зараження черв’яками».

Однак комісія не знайшла переконливих підстав для такого захисту. Суд зазначив, що компанія не надала доказів того, що покупчиня неналежно поводилася з продуктом або порушила умови його зберігання.

Вказавши, що «твердження відповідача про неналежне зберігання є суто припущенням і не може братися до уваги», комісія відхилила позицію компанії.

Також виробник стверджував, що позивачка не надала ветеринарного висновку, який би пов’язував продукт із захворюванням собаки. Суд не погодився з цим аргументом, зазначивши, що він «не має підстав, оскільки ця споживча скарга стосується насамперед неналежної якості товару, а не медичної шкоди».

У підсумку комісія дійшла висновку, що компанія «проявила недбалість і винна в неналежному наданні послуг та недобросовісній торговельній практиці, реалізувавши дефектний харчовий продукт для домашніх тварин», та частково задовольнила позов.

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суд Індія

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