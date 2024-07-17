Поки немає правових підстав розпочинати навчальний рік до 1 вересня, — освітній омбудсмен

Тривалість навчального року, дату його початку або закінчення визначає Кабмін, але відповідної постанови ще не видано.

Поки що немає правових підстав розпочинати новий навчальний рік раніше 1 вересня. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Водночас він допустив, що таке рішення може бути правильним.

«Питання початку, тривалості та закінчення навчального року врегульовано законом України «Про повну загальну середню освіту»... Встановлено, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається в День знань - 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і завершується не пізніше ніж 1 липня наступного року», - зазначив освітній омбудсмен.

Норми про освітній процес в умовах воєнного стану встановлюють, що тривалість навчального року, дату його початку або закінчення визначає Кабінет Міністрів.

«Станом на 10.07.2024 року відповідну постанову КМУ, яка регулює початок і кінець 2024/2025 навчального року, ще не видано, тому правових підстав розпочинати новий рік раніше за 1 вересня немає», - наголосив Горбачов.

Водночас, на його думку, з огляду на стан в енергетиці рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне.

«Однак таке рішення Кабінету Міністрів України має бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам і закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку. Наразі, на нашу думку, підготуватися і раніше розпочати навчальний рік громади та заклади освіти не зможуть», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що МОН рекомендує вишам розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня.

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