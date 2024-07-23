Уряд схвалив стратегію продовольчої безпеки України до 2027 року

Денис Шмигаль назвав три ключові цілі документу.

23 липня Кабмін схвалив стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Є три ключові цілі. Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва і наповнити продовольчий ринок. Друга - забезпечити доступність продовольства для всіх груп населення. Третя ціль - посилити безпеку та усунути загрози», - сказав Шмигаль.

За його словами, це, зокрема, стосується формування державного резерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату.

«Україна й надалі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і далі», - наголосив прем'єр-міністр.

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