Собаки можуть відчувати запах людського стресу, – результати дослідження

Собаки можуть відчувати стрес людей і приймати «песимістичні» рішення через це.

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Нове дослідження британських вчених підтверджує, що собаки здатні відчувати запах людського стресу, який може негативно впливати на їх емоційний стан і прийняття рішень. Про це повідомляє Science Alert.

Команда дослідників з Брістольського університету виявила, що запах стресу, виділений людиною, може впливати на емоції і процеси навчання у собак. У дослідженні використовувалися зразки поту та дихання добровольців, які перебували в стані розслаблення чи стресу. Результати показали, що собаки, які відчували запах стресового незнайомця, були менш схильні підходити до миски з їжею, навіть якщо вона знаходилася в місці, яке раніше асоціювалося з ласощами.

«Власники знають, наскільки їхні улюбленці чутливі до їхніх емоцій, але тут ми показуємо, що навіть запах стресової, незнайомої людини впливає на емоційний стан собаки, сприйняття винагороди та здатність до навчання», - зазначила Нікола Руні, провідний автор дослідження.

Це відкриття має важливе значення для власників собак, особливо для тих, хто працює з собаками-помічниками та службовими собаками. Розуміння того, як запах людського стресу впливає на поведінку собак, може сприяти покращенню комунікації та взаємодії між людьми і собаками.

Дослідження пояснює, що собаки не тільки сприймають вербальні та невербальні сигнали, але й чутливо реагують на запахові сигнали, що випромінюють люди.

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