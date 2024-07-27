Сотні літрів пального, сертифікати «BROCARD» та на відпочинок: незвичні хабарі посадовцям Кременецького району

Кременецька прокуратура розслідує корупційну схему серед посадовців району.

Кременецька окружна прокуратура веде розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцями Кременецького району. Як повідомляється, органи місцевого самоврядування організували корупційну схему, що передбачала вимагання грошей та інших подарунків від підприємця за сприяння у вирішенні питань, що входять до їх компетенції. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, підприємець змушений був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок, а також грошові кошти для отримання позитивного рішення міськради щодо заліку вартості ремонтних робіт в орендованому приміщенні.

23 липня правоохоронці затримали службову особу під час отримання сертифіката магазину «BROCARD» на суму 25 000 гривень. Раніше вона вже отримала подарунковий сертифікат на відпочинок вартістю 30 000 гривень. На основі зібраних доказів особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень та виніс ухвалу про відсторонення від посади до завершення розслідування. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати певні посади на строк до трьох років.

25 липня повідомлено про підозру ще трьом особам: заступнику міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства, які також причетні до корупційної схеми. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

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