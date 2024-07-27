Практика судів
  1. В Україні

Сотні літрів пального, сертифікати «BROCARD» та на відпочинок: незвичні хабарі посадовцям Кременецького району

11:29, 27 липня 2024
Кременецька прокуратура розслідує корупційну схему серед посадовців району.
Сотні літрів пального, сертифікати «BROCARD» та на відпочинок: незвичні хабарі посадовцям Кременецького району
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кременецька окружна прокуратура веде розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцями Кременецького району. Як повідомляється, органи місцевого самоврядування організували корупційну схему, що передбачала вимагання грошей та інших подарунків від підприємця за сприяння у вирішенні питань, що входять до їх компетенції. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, підприємець змушений був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок, а також грошові кошти для отримання позитивного рішення міськради щодо заліку вартості ремонтних робіт в орендованому приміщенні.

23 липня правоохоронці затримали службову особу під час отримання сертифіката магазину «BROCARD» на суму 25 000 гривень. Раніше вона вже отримала подарунковий сертифікат на відпочинок вартістю 30 000 гривень. На основі зібраних доказів особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень та виніс ухвалу про відсторонення від посади до завершення розслідування. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати певні посади на строк до трьох років.

25 липня повідомлено про підозру ще трьом особам: заступнику міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства, які також причетні до корупційної схеми. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позови про поновлення на роботі і про стягнення аліментів не можуть пред’являтися за фактичним місцем проживання, якщо воно відрізняється від зареєстрованого – Верховний Суд

Звернення позивача до суду з позовом за місцем його перебування без підтвердження реєстрації, не відповідає вимогами статті 28 ЦПК – позиція Об’єднаної палати КЦС Верховного Суду.

Верховний Суд пояснив, чи може суд проводити судовий розгляд кримінальної справи без адвокатів

Здійснення судового розгляду у відсутності захисників – позиція Верховного Суду.

Мобілізували заброньованого – суд скасував наказ начальника ТЦК про призов і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби

ТЦК призвав чоловіка, який мав бронювання від мобілізації, а військова частина відмовила у звільненні з військової служби, бо бронювання не є підставою для звільнення – суд скасував рішення ТЦК і зобов’язав військову частину звільнити зі служби позивача.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду